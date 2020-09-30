Представлены ТОП-10 лучших б/у кроссоверов в Украине

В последние годы в мире значительно выросла популярность внедорожников и кроссоверов. Соответственно запросам покупателей расширился и модельный ряд, а выбор значительно усложнился. В США составили список лучших подержанных моделей в категории SUV (кроссоверы и внедорожники) стоимостью до 20 тыс долларов.





Об этом пишет UBR со ссылкой на маркетплейс Autotrader.





В Украине, конечно, эти модели могут стоить дороже - на несколько тысяч долларов в среднем.





- Honda Pilot 2016 - Toyota Highlander 2015 - Toyota Sequoia 2012 - Chevrolet Tahoe 2014 - Jeep Wrangler 2015 - Lexus RX 450h 2013 - Cadillac Escalade 2012 - Lincoln Navigator L 2013 - GMC Yukon XL 2012 - Nissan Xterra 2015





Каждый автомобиль обладает определенным набором достоинств, которые могут стать решающими при выборе. У кого-то это мощный экономичный двигатель, у кого-то - удобная колесная формула. Некоторые кроссоверы и внедорожники - очень статусные автомобили. Но в списке есть варианты на любой, даже самый притязательный вкус.



