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АвтоМото
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30 сентября 20, 12:59
Представлены ТОП-10 лучших б/у кроссоверов в Украине
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Каждый автомобиль обладает определенным набором достоинств, которые могут стать решающими
В последние годы в мире значительно выросла популярность внедорожников и кроссоверов. Соответственно запросам покупателей расширился и модельный ряд, а выбор значительно усложнился. В США составили список лучших подержанных моделей в категории SUV (кроссоверы и внедорожники) стоимостью до 20 тыс долларов.

Об этом пишет UBR со ссылкой на маркетплейс Autotrader.

В Украине, конечно, эти модели могут стоить дороже - на несколько тысяч долларов в среднем.

  1. - Honda Pilot 2016
  2. - Toyota Highlander 2015
  3. - Toyota Sequoia 2012
  4. - Chevrolet Tahoe 2014
  5. - Jeep Wrangler 2015
  6. - Lexus RX 450h 2013
  7. - Cadillac Escalade 2012
  8. - Lincoln Navigator L 2013
  9. - GMC Yukon XL 2012
  10. - Nissan Xterra 2015

Каждый автомобиль обладает определенным набором достоинств, которые могут стать решающими при выборе. У кого-то это мощный экономичный двигатель, у кого-то - удобная колесная формула. Некоторые кроссоверы и внедорожники - очень статусные автомобили. Но в списке есть варианты на любой, даже самый притязательный вкус.

Источник: dengi.ua/
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