Представлены ТОП-10 лучших б/у кроссоверов в Украине
В последние годы в мире значительно выросла популярность внедорожников и кроссоверов. Соответственно запросам покупателей расширился и модельный ряд, а выбор значительно усложнился. В США составили список лучших подержанных моделей в категории SUV (кроссоверы и внедорожники) стоимостью до 20 тыс долларов.
Об этом пишет UBR со ссылкой на маркетплейс Autotrader.
В Украине, конечно, эти модели могут стоить дороже - на несколько тысяч долларов в среднем.
- - Honda Pilot 2016
- - Toyota Highlander 2015
- - Toyota Sequoia 2012
- - Chevrolet Tahoe 2014
- - Jeep Wrangler 2015
- - Lexus RX 450h 2013
- - Cadillac Escalade 2012
- - Lincoln Navigator L 2013
- - GMC Yukon XL 2012
- - Nissan Xterra 2015
Каждый автомобиль обладает определенным набором достоинств, которые могут стать решающими при выборе. У кого-то это мощный экономичный двигатель, у кого-то - удобная колесная формула. Некоторые кроссоверы и внедорожники - очень статусные автомобили. Но в списке есть варианты на любой, даже самый притязательный вкус.
Источник: dengi.ua/