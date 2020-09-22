Mercedes представила грузовик на водороде

Mercedes-Benz GenH2 стал первым грузовиком немецкой марки с силовой установкой на водородных топливных элементах.

Об этом сообщает портал Mintrans.

Указано, что новинка получила систему генерирования электрической энергии от топливных элементов на 300 кВт и комплект аккумуляторов, которые обеспечивают дополнительные 400 киловатт. Они питают 2 электромотора, суммарная мощность которых — 449 лошадиных сил и 2071 Нм крутящего момента.

Также грузовик укомплектован двумя топливными баками, каждый из которых вмещает до 40 кг сжиженного водорода. Такого количества должно хватить на 1000 километров пробега без дозаправки.

Известно, что масса Mercedes-Benz GenH2 — 40 тонн, а его грузоподъемность — 25 тонн.

Как отмечается, Mercedes-Benz GenH2 — это прототип тяжелого грузовика с силовой установкой на водородных топливных элементах.

При этом немцы обещают наладить серийный выпуск таких машин в 2035 году.

Напомним, американский производитель электромобилей Tesla Inc 17 ноября 2017 года представил первый в истории компании грузовик с электроприводом под названием Tesla Semi.

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Грузовик с футуристическим дизайном способен перевозить грузы весом до 36 тонн (максимально разрешенный вес для дорог США) и способен проехать без подзарядки 500 миль (чуть более 800 км).