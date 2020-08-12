Новый Nissan Qashqai засветился в сети

Шпионские фотографии Nissan Qashqai нового поколения опубликовал Carscoops. Полностью закамуфлированный прототип кроссовера заметили во время дорожных тестов. Плотный слой камуфляжа не позволяет рассмотреть внешность новинки, которая, по слухам, разработана в соответствии с новой фирменной стилистикой марки, для которой характерны более угловатые формы. На снимках отчетливо видна только V-образная радиаторная решетка, элементы узкой передней оптики, большие аэродинамические колесные диски, наклонная линия крыши и хорошо знакомая корма с горизонтальными задними фонарями. В салоне ожидается радикальный редизайн с увеличенными экранами приборной панели и информационно-развлекательной системы с новыми мультимедийными технологиями.





Предположительно, габаритами новый Qashqai будет сравним с предшественником. Известно, что основной кроссовера нового поколения станет последняя версия платформы CMF-C/D, которая используется более крупным Nissan X-Trail 2021 года.

Из моторной гаммы следующего Nissan Qashqai исчезнут дизельные двигатели. На рынке новинку предложат в качестве «мягкого» гибрида (бензиновые турбомоторы дополнят 48-вольтовым стартер-генератором), плагин-гибрида с силовым агрегатом от Mitsubishi и чистого электрокара с установкой e-Power.





Серийное производство Nissan Qashqai налажено в Великобритании. Это один из самых популярных автомобилей Nissan в мире и одна из самых продаваемых моделей в своем сегменте. Особенно популярен Qashqai в Европе, где уже много лет является несменным бестселлером бренда.





Источник: autonews.autoua.net/

