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12 августа 20, 10:23
Новый Nissan Qashqai засветился в сети
Nissan
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Премьера кроссовера Nissan Qashqai нового поколения состоится в конце 2020 или в начале 2021 года.

Шпионские фотографии Nissan Qashqai нового поколения опубликовал Carscoops. Полностью закамуфлированный прототип кроссовера заметили во время дорожных тестов. Плотный слой камуфляжа не позволяет рассмотреть внешность новинки, которая, по слухам, разработана в соответствии с новой фирменной стилистикой марки, для которой характерны более угловатые формы. На снимках отчетливо видна только V-образная радиаторная решетка, элементы узкой передней оптики, большие аэродинамические колесные диски, наклонная линия крыши и хорошо знакомая корма с горизонтальными задними фонарями. В салоне ожидается радикальный редизайн с увеличенными экранами приборной панели и информационно-развлекательной системы с новыми мультимедийными технологиями.


Предположительно, габаритами новый Qashqai будет сравним с предшественником. Известно, что основной кроссовера нового поколения станет последняя версия платформы CMF-C/D, которая используется более крупным Nissan X-Trail 2021 года.

Из моторной гаммы следующего Nissan Qashqai исчезнут дизельные двигатели. На рынке новинку предложат в качестве «мягкого» гибрида (бензиновые турбомоторы дополнят 48-вольтовым стартер-генератором), плагин-гибрида с силовым агрегатом от Mitsubishi и чистого электрокара с установкой e-Power.


Серийное производство Nissan Qashqai налажено в Великобритании. Это один из самых популярных автомобилей Nissan в мире и одна из самых продаваемых моделей в своем сегменте. Особенно популярен Qashqai в Европе, где уже много лет является несменным бестселлером бренда.


Источник: autonews.autoua.net/

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