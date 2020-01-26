Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.96
USD
24.44
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
25 января 20, 22:39
Когда полицейский может забрать авто на штрафплощадку
эвакуация
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Часто работники полиции пугают водителя, что «заберут» автомобиль на штрафплощадку. В каких случаях полиция может действительно забрать авто, пишет “Дорожный адвокат» на своей странице на FACEBOOK
Не во всех случаях полицейские могут эвакуировать ваш автомобиль.

“Если водителем совершено нарушение по определенным нормам КоАП, работник полиции имеет право временно задержать транспортное средство путем блокировки или доставки его для хранения на специальную площадку”, – говорится в сообщении.

Эвакуация автомобиля на штрафплощадку разрешается исключительно в таких случаях:

- если размещение транспортного средства существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения,
- если транспортное средство находится на местах, предназначенных для остановки, стоянки, бесплатной парковки транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью.

Поэтому, если размещение вашего автомобиля существенно не препятствует дорожному движению или не создает угрозу безопасности движения, такое транспортное средство не может быть доставлено для хранения.

Напомним, тариф за парковку в центре Киева планируют увеличить в центральной части города существенно – как минимум до 50 гривен в час.

Источник: https://news.finance.ua/
Ещё по теме:
Нумерология номера авто: Как рассчитать и что это значит?
Как узнать, «проходит» ли ваше авто по экостандарту Евро-2
Какие авто могут исчезнуть с украинского рынка
В Киеве ввели новые парковочные талоны
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Toyota превратила свой пикап в сверхмощное гоночное авто
noimageТОП самых странных именных автомобильных знаков в Украине
Лента новостей