Что теперь необходимо для управления чужой машиной

Автомобиль, за рулем которого будет находиться не его владелец, не должен числиться в угоне, сказала пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутова.





После того как у украинских водителей появилась возможность через электронный кабинет разрешить другим людям управлять их автомобилями, полиция будет проверять наличие водительского удостоверения, регистрации на авто и отметку в электронном кабинете. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказала пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутова.





"После того как у водителей появилась возможность передать право на управление автомобилем другому человеку в электронном кабинете, во время проверки патрульному достаточно будет предъявить соответствующую отметку, регистрационные документы на транспортное средство и водительское удостоверение. Имеет ли водитель право управлять этим транспортным средством – это уже другой вопрос. Если человек имеет, условно говоря, категорию В, у него есть при себе регистрационные документы на легковой автомобиль и при этом машина не числится в угоне, он может находиться за рулем", – подчеркнула Кутова.





Онлайн-сервис, позволяющий водителю разрешить другим людям управлять его автомобилем, доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги", отметили в Минцифры.





Ранее владелец транспортного средства мог предоставить его в пользование другому человеку, передав ему регистрационный документ на этот автомобиль.





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