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АвтоМото
Новости
14 января 20, 14:03
В Nissan отрицают слух о планах выйти из альянса с Renault
Nissan
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Информацию о подготовке выхода Nissan из альянса с Renault в японской компании назвали "спекулятивной"

В японском автоконцерне Nissan Motor Co не рассматривают возможность выхода из альянса с Renault SA и Mitsubishi Motors Corp вопреки сообщениям СМИ.

Об этом 14 января сообщила пресс-служба автомобильной компании.

"Альянс является источником конкурентоспособности Nissan. Благодаря альянсу Nissan будет стремиться к тому, чтобы и далее приносить выгоду для всех компаний-членов", — говорится в сообщении.

При этом информацию о подготовке выхода Nissan из альянса с Renault в японской компании назвали "спекулятивной".

Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что топ-менеджеры Nissan активизировали подготовку секретного плана выхода из альянса с Renault после того, как экс-глава обеих компаний Карлос Гон бежал из Японии в Ливан. Этот план якобы предусматривает полный отказ от сотрудничества с Renault как в разработке автомобилей, так и в их производстве.

Как сообщалось, переговоры о слиянии французской Renault SA и японской Nissan Motor Co. и создании нового автопроизводителя начались в 2018 году.
Delo
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