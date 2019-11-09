Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
24.74
RUB
0.39
EUR
27.02
USD
24.49
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
8 ноября 19, 15:00
В Киеве начали продавать электронные талоны на парковку
парковка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стоимость абонементов стартует от 310 до 630 грн в месяц.

В столице Украины стартовала продажа электронных парковочных талонов. Купить абонементы можно через мобильное приложение Privat24. Об этом сообщили в Киевтранспарксервисе.

“Процедура покупки талона для парковки простая и занимает минимум времени. Для этого нужно загрузить мобильное приложение Privat24 на смартфон, найти пункт меню “Транспорт“, далее - “Оплата парковки“, выбрать город, тип талона и ввести номер автомобиля“, - сообщили в компании.

В ведомстве сообщили, что абонементные талоны помогут сэкономить деньги граждан.

“Абонементы на парковку пока существовали исключительно в бумажной форме. Парковка в Киеве, если платить почасово, зависит от зоны парковки 5-7-10 грн. И если пересчитать стоимость пользования парковочными площадками почасово, то в месяц получается внушительная сумма. Именно приобретение абонемента позволяет ее значительно уменьшить“, - рассказал заместитель директора КП Киевтранспарксервис Сергей Сокольчук.

Стоимость абонементов стартует от 310 до 630 грн в месяц.

Напомним, в бориспольском аэропорту появились первые зарядки для электрокаров.
bigmir.net
Ещё по теме:
В Киеве ввели новые парковочные талоны
В Киеве жестко наказали “героя парковки”
В Киеве засветился переделанный в амфибию "Запорожец"
В Киеве продают крутой Ferrari по цене Volkswagen Golf. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Киев надвигается густой туман - ГСЧС
Лента новостей