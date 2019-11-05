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4 ноября 19, 19:12
В аэропорту Борисполь появились зарядки для электрокаров
зарядки для электрокаров
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Электрозарядное устройство рассчитано на два паркоместа.

В бориспольском аэропорту появились зарядные устройства для электрокаров. Зарядка рассчитана на два паркоместа. Такую информацию на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора аэрпопорта Георгий Зубко.

Найти электрозарядную установку можно на парковке Р4, возле отеля. 

Сколько стоит полностью зарядить автомобиль: 

Nissan Leaf обойдется водителю примерно в 124 грн; 

Renault Zoe – 182 грн; 

Tesla (европейская) – 439 грн. 

Зубко акцентировал, что стоимость 1 кВт потребления электроэнергии составит 4 грн и 9 грн за 1 час использования. Оплатить зарядку можно с помощью приложения ElectroUA. Для пользования услугами «зарядка авто» необходимо провести регистрацию в системе и пополнить баланс.
bigmir.net
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