В аэропорту Борисполь появились зарядки для электрокаров

В бориспольском аэропорту появились зарядные устройства для электрокаров. Зарядка рассчитана на два паркоместа. Такую информацию на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора аэрпопорта Георгий Зубко.
Найти электрозарядную установку можно на парковке Р4, возле отеля.
Сколько стоит полностью зарядить автомобиль:
Nissan Leaf обойдется водителю примерно в 124 грн;
Renault Zoe – 182 грн;
Tesla (европейская) – 439 грн.
Зубко акцентировал, что стоимость 1 кВт потребления электроэнергии составит 4 грн и 9 грн за 1 час использования. Оплатить зарядку можно с помощью приложения ElectroUA. Для пользования услугами «зарядка авто» необходимо провести регистрацию в системе и пополнить баланс.