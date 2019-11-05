В аэропорту Борисполь появились зарядки для электрокаров

В бориспольском аэропорту появились зарядные устройства для электрокаров. Зарядка рассчитана на два паркоместа. Такую информацию на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора аэрпопорта Георгий Зубко.

Найти электрозарядную установку можно на парковке Р4, возле отеля.





Сколько стоит полностью зарядить автомобиль:





Nissan Leaf обойдется водителю примерно в 124 грн;





Renault Zoe – 182 грн;





Tesla (европейская) – 439 грн.





Зубко акцентировал, что стоимость 1 кВт потребления электроэнергии составит 4 грн и 9 грн за 1 час использования. Оплатить зарядку можно с помощью приложения ElectroUA. Для пользования услугами «зарядка авто» необходимо провести регистрацию в системе и пополнить баланс.











