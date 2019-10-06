В Китае собираются строить завод по выпуску летающих авто

Китайский концерн Geely объявил тендер для подрядчиков на строительство производственной базы Geely Teli Express — дочерней компании Taili Flying Motors — суббренды Terrafugia в Китае, сообщает "24 канал".

Строительство планируют завершить до конца октября 2020 года, а к концу того же года — начать серийное производство летающих машин.

Речь идет о производстве Terrafugia Transition, который китайский автогигант Geely поднимет в воздух. Это летающий автомобиль со складными крыльями. По мнению специалистов, такой аппарат способен в будущем разрешить многие транспортные проблемы.

Работа над летательным аппаратом Terrafugia 2-в-1 началась еще в 2006 году, американскими стартаперами. Позднее концерн Geely выкупил его.

Первый ходовой прототип поднялся в небо в 2009 году. Еще девять лет понадобилось фирме на финализацию продукта, корректировку конструкции, двойную сертификацию по авиационным и автомобильным стандартам.

В 2018 году Geely наконец объявила о массовом производстве летающих автомобилей Terrafugia Transitio.

Несмотря на немалую стоимость Terrafugia Transition в 279 тысяч долларов за базовую версию, производитель все еще заставляет клиентов ждать и до сих пор ни один из них еще не получил свой самолетомобиль.

В компании сообщили, что что продукция Geely Teli Express предназначена как для внутреннего рынка, так и на экспорт.





Напомним, летом в Японии компания NEC Corp представила прототип летающего автомобиля.

