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АвтоМото
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6 октября 19, 09:39
В Китае собираются строить завод по выпуску летающих авто
летающий автомобиль
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Специалисты китайской компании Geely решили построить целый завод по производству "самолетомобилей"

Китайский концерн Geely объявил тендер для подрядчиков на строительство производственной базы Geely Teli Express — дочерней компании Taili Flying Motors — суббренды Terrafugia в Китае, сообщает "24 канал".

Строительство планируют завершить до конца октября 2020 года, а к концу того же года — начать серийное производство летающих машин.

Речь идет о производстве Terrafugia Transition, который китайский автогигант Geely поднимет в воздух. Это летающий автомобиль со складными крыльями. По мнению специалистов, такой аппарат способен в будущем разрешить многие транспортные проблемы.

Работа над летательным аппаратом Terrafugia 2-в-1 началась еще в 2006 году, американскими стартаперами. Позднее концерн Geely выкупил его.

Первый ходовой прототип поднялся в небо в 2009 году. Еще девять лет понадобилось фирме на финализацию продукта, корректировку конструкции, двойную сертификацию по авиационным и автомобильным стандартам.

В 2018 году Geely наконец объявила о массовом производстве летающих автомобилей Terrafugia Transitio.

Несмотря на немалую стоимость Terrafugia Transition в 279 тысяч долларов за базовую версию, производитель все еще заставляет клиентов ждать и до сих пор ни один из них еще не получил свой самолетомобиль.

В компании сообщили, что что продукция Geely Teli Express предназначена как для внутреннего рынка, так и на экспорт.


Напомним, летом в Японии компания NEC Corp представила прототип летающего автомобиля.
Delo
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