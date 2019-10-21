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АвтоМото
Новости
16 июля 19, 16:44
В Сети появился первый тизер кроссовера Nissan Juke 2020
Nissan Juke 2020
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Новый Juke будет доступен с гибридной силовой установкой, позволяющей проехать 32 км на электричестве.

В Сети появился первый тизер обновленного кроссовера Nissan Juke. Снимком поделилась пресс-служба Nissan .

Предварительно, авто построят на платформе CMF Renault (той же, что и у Clio и Captur). Такое изменение, вероятно, позволит увеличить колесную базу Nissan Juke и сделает салон машины более просторным. 

Также в Juke обещаны более качественные отделочные материалы, полностью переработанная приборная панель, новая мультимедийная система и современные технологии.

Интересно, что по опубликованной ранее информации новый Juke будет доступен с гибридной силовой установкой, состоящей из 1.6-литрового четырехцилиндрового бензинового мотора, электродвигателя и аккумуляторного блока емкостью 9.8 кВт-ч. Предположительный запас хода на электротяге - 32 км.
bigmir.net
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