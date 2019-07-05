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АвтоМото
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4 июля 19, 21:57
Когда украинцев могут оштрафовать за авто на газу?
авто
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Оснащение транспортного средства газобаллонным оборудованием в обязательном порядке должно быть согласовано с Министерством внутренних дел
Помимо всего прочего, сотрудники Сервисного центра должны внести сведения об установке ГБО в свидетельство о регистрации ТС.

Если выявлены нарушения при оснащении автомобиля газовым оборудованием либо отсутствует соответствующая документацию, автовладельцу грозит серьезное наказание в виде штрафа. Кроме того, если водителя привлекут повторно, то предусмотрено лишение права управлять транспортным средством на срок от трех до шести месяцев.
 


Стоит обратить внимание на немаловажный аспект. Во время фиксации данного нарушения сотрудники полиции обязательно должны подкрепить постановление актом проверки технического состояния транспортного средства. Другими словами, проверка «на глаз» не дает права выписывать штраф.

источник: news.infocar.ua
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