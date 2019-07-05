Когда украинцев могут оштрафовать за авто на газу?

Помимо всего прочего, сотрудники Сервисного центра должны внести сведения об установке ГБО в свидетельство о регистрации ТС.





Если выявлены нарушения при оснащении автомобиля газовым оборудованием либо отсутствует соответствующая документацию, автовладельцу грозит серьезное наказание в виде штрафа. Кроме того, если водителя привлекут повторно, то предусмотрено лишение права управлять транспортным средством на срок от трех до шести месяцев.









Стоит обратить внимание на немаловажный аспект. Во время фиксации данного нарушения сотрудники полиции обязательно должны подкрепить постановление актом проверки технического состояния транспортного средства. Другими словами, проверка «на глаз» не дает права выписывать штраф.



