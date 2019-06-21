Какие авто могут исчезнуть с украинского рынка

В Украине сейчас продаются легковые автомобили практически всех российских брендов, начиная от Lada и заканчивая УАЗом. Также есть российского производства грузовики и автобусы. Кроме того, из РФ к нам ввозят свои некоторые модели компании VW, Hyundai и Kia.

Все эти автомобили с августа будут облагаться дополнительной 5-процентной пошлиной. Если поставщики не смогут доказать, что ввозимые машины из Европы, США, Японии, Китая и других стран не сделаны в России, то 5-процентная пошлина распространится и на них. В качестве доказательства будет рассматриваться «сертификат происхождения», который нужно получить на заводе.

В 2018 году «российские» автомобили занимали 5,1% украинского автомобильного рынка. В 2019 году их доля сократилась до 3,7% (по данным за первый квартал).

Компания Hyundai уже прекратила поставки в Украину всех своих моделей российского производства. Рассматривается возможность их поставок из других стран.

источник: drive-news.net

