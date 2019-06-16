Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.82
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.70
USD
26.42
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
14 июня 19, 23:27
В сети появилось фото электромобиля Renault Zoe (2020)
электромобиль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В сети появилась первая живая фотография второго поколения электромобиля Renault Zoe, анонс которого ожидается текущим летом.

Модель уже тестируется на европейских дорогах, но из-за камуфляжа было трудно рассмотреть, чем конкретно внешность новинки будет отличаться от актуальной версии.

Новое изображение демонстрирует экстерьер, который можно описать как незначительный редизайн существующей модели — ожидать таких же серьезных изменений, которое продемонстрировал новый Nissan Leaf явное не приходится. Новинка также получит новый интерьер в стиле следующего поколения Renault Clio, однако на фотографии его к сожалению не видно.

Ожидается, что Renault Zoe (2020) получит новую платформу, созданную альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, а не будет использовать текущую версию архитектуры Nissan Leaf. Эта платформа разработана специально для грядущих электромобилей компактного и среднего классов и рассчитана на батарею, обеспечивающую запас хода 400 км по циклу WLTP.

Renault Zoe (2018)

Напомним, что текущая версия Renault Zoe (2018) оснащается электродвигателем R110 мощностью 80 кВт / 109 л.с. и батареей на 41 кВтч, рассчитанной на 300 км по циклу WLTP и 400 км (250 миль) по циклу NEDC. Новинка должна улучшить показатели мощности двигателя и емкости батареи, а также предоставить владельцу поддержку скоростных зарядных станций.
ITC.ua
Ещё по теме:
Opel в ближайшее время представит 3 новых семейства моторов
ФОТО: Суперэкономичный Renault Eolab рассекречен
В Hyundai анонсировали новый кроссовер Hyundai Kona (видео)
В Украине стартовали продажи электромобилей Renault ZOE.ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Комментарии (0)
Войти через: