Штрафы за лишнее время за рулем

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который включает в себя достаточно серьезные изменения для водителей коммерческого автотранспорта. Например, запланировано возвращение обязательного техосмотра, который был отменен ранее, сообщают Еnovosty.com.

Также увеличат штраф за отказ перевозки льготного пассажира. Водителя за это накажут штрафом от 340 до 850 грн., а перевозчик будет оштрафован уже на 1700 грн.

Кроме того, водителей начнут штрафовать за "лишнее" время, проведенное за рулем коммерческих автобусов. Контроль будет осуществляться тахографами. За превышение срока в 7:00 водитель получит штраф от 850 до 2550 грн., А его начальник - с 1190 до 3400 грн. Сумма штрафа зависит от времени, проведенного за рулем.

Тахографы будут установлены на автобусы, идущие по междугородним рейсам, уже с 1 июля 2019 года. А осуществляя внутренние рейсы автобусы оборудуют приборами контроля с 1 января 2020 года. Плюс перевозчиков хотят в обязательном порядке заставить установить ограничитель скорости.

Однако все это произойдет только в том случае, если парламентарии одобрят этот законопроект.

Напомним, недавно мы писали, что водителей ждет еще несколько штрафов.