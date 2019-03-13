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12 марта 19, 22:19
Украинским водителям повысят штрафы в 10 раз
водитель
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В Верховной Раде Украины зарегистрировано два новых законопроекта по водительским штрафам, которые предусматривают повышения выплат в 10 раз.
Законопроект №10131 предлагает поднять штрафы за не пристегнутый ремень безопасности до 510 гривен.

Кроме того, до 510 гривен также планируется поднять штраф за нарушения перевозки детей:

за перевозку детей ростом ниже 145 см без детского кресла,
за перевозку детей возрастом меньше 12 лет без детского кресла,
за перевозку детей до 16 лет в любых грузовых автомобилях,
за перевозку организованных групп детей в темное время суток.

При этом за повторное нарушение правил дорожного движения в течении года придется заплатить уже больше - 850 гривен.

Ранее мы сообщали, что владельцам "евроблях" грозят гигантские штрафы.

Источник: podrobnosti.ua
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