Украинским водителям повысят штрафы в 10 раз

Законопроект №10131 предлагает поднять штрафы за не пристегнутый ремень безопасности до 510 гривен.





Кроме того, до 510 гривен также планируется поднять штраф за нарушения перевозки детей:





за перевозку детей ростом ниже 145 см без детского кресла,

за перевозку детей возрастом меньше 12 лет без детского кресла,

за перевозку детей до 16 лет в любых грузовых автомобилях,

за перевозку организованных групп детей в темное время суток.





При этом за повторное нарушение правил дорожного движения в течении года придется заплатить уже больше - 850 гривен.





Ранее мы сообщали, что владельцам "евроблях" грозят гигантские штрафы.



