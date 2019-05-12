С 13 мая на дорогах Украины появятся новые радары (карта)

На дорогах Украины с понедельника, 13 мая, патрульными будут использоваться дополнительные 25 приборов контроля скорости TruCAM. Таким образом, их общее количество возрастет до 100. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

В новых местах размещения приборов уже стоят предупредительные знаки и служебные авто с включенными синими проблесковыми маячками.

Белошицкий напомнил, что ответственность за превышение допустимой скорости составляет от 255 гривен (при превышении скорости на 20 км в час) до 510 грн (при превышении на 50 км).

Отмечается, что с начала использования приборов патрульными (октябрь 2018 года) было составлено более 138 000 постановлений именно за превышение допустимой скорости движения.

Ранее мы писали о том, что водителей ждут огромные штрафы за нарушение скорости и ПДД.