Как узнать, «проходит» ли ваше авто по экостандарту Евро-2

Новые правила растаможки сначала предполагали полную отмену требований для легковых б/у автомобилей относительно соответствия эконормам «Евро». Позднее, после официального опубликования законов, оказалось что произошла не отмена, а смещение требований к стандарту Евро-2, который в ЕС был введен в 1995 году. Впрочем, не все так просто – 1995 год выпуска тоже может быть «непроходным»! Почему? Узнаем из методических рекомендаций по определению соответствия ТС экологическим нормам, которые разработало Мининфраструктуры.





В этой «методичке» за основу взят не год выпуска, а дата первой регистрации автомобиля, которая для легковых автомобилей полной массой до 2,5 тонн должна быть осуществлена не ранее 1.01.1997 года. Если же полная масса легковушки превышает 2,5 тонны, то ее первая регистрация должна быть проведена не ранее 1.01.1999 года. Это крайние сроки, в которые в ЕС допускалась регистрация автомобилей с Евро-2. Однако, привязка к датам это еще не все: двигаемся дальше.





У автомобиля не должно быть признаков внесения изменений в конструкцию, или, простыми словами, двигатель должен быть «родной», не замененный. Это же касается и системы выпуска отработанных газов: она должна быть оригинальной, без переделок (разумеется, никто же не вырезает «катализаторы»). Не считается изменением конструкции наличие ГБО.





Также среди бортовых систем должны присутствовать: уловитель испарений бензобака (бачок-абсорбер с активированным углем); рециркуляция картерных газов (по народному – «сапун»), желательно – система бортовой диагностики (разъем для подключения диагностического сканера), хотя последний момент в большей степени касается Евро-3. Также автомобиль должен иметь маркировку о его соответствии нужной Директиве ЕС, в которой определены правила применения экостандартов.





Для «американцев» минимальным годом выпуска в методических рекомендациях установлен 1996-й, а местным стандартом — LEV 1 штата Калифорния. Также «проходными» экостандартами для авто из США (принятыми как аналоги Евро-2) временно будут считаться NLEV (TLEV), Tier 2 (Bin 11, Bin10).













На практике все это значит, что выбирая машину для «пригона» из Европы или доставки из США, за крайний год выпуска следует принимать 1996-й, а лучше – даже 1997-й. А еще — узнать до момента приобретения что указано в регистрационных документах в графе «дата первой регистрации».





Относительно «евроблях» - часть таких машин автоматически станет «непроходимыми», ведь «проходной» год фактически смещается на 1997. Подобных авто в Украине, по нашим подсчетам, около 11% от общего их количества.



