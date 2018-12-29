Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.71
USD
27.69
RUB
0.40
EUR
31.74
USD
27.71
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
29 декабря 18, 18:15
Great Wall показал электромобиль за $9 тыс.
R1
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ситикар Ora R1 может проехать на одном заряде более 300 км
Китайская марка Ora, которая принадлежит автогиганту Great Wall, представила компактный электромобиль под именем R1. Во время презентации весь первый тираж модели в размере 777 единиц разобрали всего за одну минуту.

Сразу на старте Ora R1 предлагается с двумя батареями на выбор: емкостью 30,7 и 33 кВтч, которых хватает на запас хода в 310 и 351 км соответственно (правда, непонятно по оценке какой методики предоставлены данные). Мощность мотора - 48 сил. Максималка также скромна - 100 км/ч.

По габаритам Ora R1 можно назвать сверхкомпактной моделью: у него всего 3,5 м длины, 1,66 м ширины и 1,53 м высоты. Но салон довольно просторный, о чем свидетельствует колесная база на 2,47 м. "Фишка" же в том, что машина обладает очень маленькими свесами.

Но больше всего впечатляет цена электромобиля Great Wall: с учетом субсидий китайцы могут купить его за $8 680. И это при том, что на машину дается гарантия сроком на 3 года или 120 тыс. км пробега, а на АКБ еще больше - 8 лет или 150 тыс. км пробега.

Источник: liga.net/
Ещё по теме:
Китайские Great Wall заполонят всю Европу
Премьера джипа Hover M2 пройдет в Москве (ФОТО)
Самый крупный кроссовер от Great Wall засветился на фото
Уникальные цены на популярные модели Great Wall
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На WOG и ОККО начался новый виток падения цен на бензин
noimageUklon отключает Lanos и намерен отказаться от "евроблях"
noimageКак авторынок пережил 2018 год: "Евробляхи" и конец ЗАЗа
noimageВ Киеве на авто во время движения упал столб. ФОТО, ВИДЕО
noimageПодборка самых сумасшедших тюнингов Украины. фото
Лента новостей