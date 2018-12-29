Great Wall показал электромобиль за $9 тыс.

Китайская марка Ora, которая принадлежит автогиганту Great Wall, представила компактный электромобиль под именем R1. Во время презентации весь первый тираж модели в размере 777 единиц разобрали всего за одну минуту.





Сразу на старте Ora R1 предлагается с двумя батареями на выбор: емкостью 30,7 и 33 кВтч, которых хватает на запас хода в 310 и 351 км соответственно (правда, непонятно по оценке какой методики предоставлены данные). Мощность мотора - 48 сил. Максималка также скромна - 100 км/ч.





По габаритам Ora R1 можно назвать сверхкомпактной моделью: у него всего 3,5 м длины, 1,66 м ширины и 1,53 м высоты. Но салон довольно просторный, о чем свидетельствует колесная база на 2,47 м. "Фишка" же в том, что машина обладает очень маленькими свесами.





Но больше всего впечатляет цена электромобиля Great Wall: с учетом субсидий китайцы могут купить его за $8 680. И это при том, что на машину дается гарантия сроком на 3 года или 120 тыс. км пробега, а на АКБ еще больше - 8 лет или 150 тыс. км пробега.



