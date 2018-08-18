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АвтоМото
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18 августа 18, 11:45
Во Франции создали роскошный минивэн Mercedes (ФОТО)
минивэн Mercedes Источник: http://dengi.ua/business/306090-Vo-Francii-sozdali-roskoshnyj-miniven-Mercedes © Dengi.ua
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Специалисты полностью переоборудовали салон, установив там 4 раздельных кресла, минибар, игровую приставку, телевизор и несколько меньших мониторов.
В отделке салона была использована кожа, дерево и алькантара topgir.com Во Франции построили минивэн Mercedes-Benz V-Class, который стилизован под Mercedes-Maybach. Работы провела компания CSL Paris, оказывающая услуги по аренде лимузинов и автомобилей представительского класса, сообщает “Мотор“. 





Так, специалисты полностью переоборудовали салон, установив там 4 раздельных кресла, минибар, игровую приставку, телевизор и несколько меньших мониторов. Салон оборудован 4 раздельными креслами с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажем и подставками под ноги.



У авто поменяли решетку радиатора на вариант с вертикальными планками, как у Mercedes-Maybach S-Class, а также установили другие колесные диски, хромированные декоративные элементы и молдинги, и логотипы и шильдики Maybach. В отделке салона была использована кожа, дерево и алькантара. 



При этом на данный момент не сообщается, провело ли ателье изменения в технической начинке. 



 Ранее сообщалось, что в Германии за миллион евро продают советский лимузин.

Источник:dengi.ua/
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