Во Франции создали роскошный минивэн Mercedes (ФОТО)





















Так, специалисты полностью переоборудовали салон, установив там 4 раздельных кресла, минибар, игровую приставку, телевизор и несколько меньших мониторов. Салон оборудован 4 раздельными креслами с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажем и подставками под ноги.













У авто поменяли решетку радиатора на вариант с вертикальными планками, как у Mercedes-Maybach S-Class, а также установили другие колесные диски, хромированные декоративные элементы и молдинги, и логотипы и шильдики Maybach. В отделке салона была использована кожа, дерево и алькантара.













При этом на данный момент не сообщается, провело ли ателье изменения в технической начинке.













Ранее сообщалось, что в Германии за миллион евро продают советский лимузин.