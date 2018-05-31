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АвтоМото
Новости
31 мая 18, 17:50
Мошенники на "продаже авто" выманили 7 млн грн у украинцев
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Людей привлекали дешевизной.

Полиция и прокуратура Львовской области разоблачили и задержали преступную группу, выманивавшую деньги под видом продажи автомобилей. Преступники действовали в семи областях Украины, они наживались на том, что получали предоплату за несуществующие автомобили.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Работники офисов размещали на интернет-сайтах рекламные объявления с предложением приобрести в кредит автомобили по ценам существенно ниже рыночных. Клиенты обращались по указанным в объявлениях адресам, где им предлагали на выбор автомашины в широком ценовом диапазоне с возможностью выбора комплектаций.

“После того как клиент подбирал автомобиль, менеджеры заключали якобы предварительный договор купли-продажи с условием перевода на счет предприятия средств - 10% предоплаты от стоимости покупки. 

При этом клиентов уверяли, что автомобиль они получат в течение 3-4 рабочих дней, а также будет проведена его предпродажная подготовка и компьютерная диагностика“, - уточнили в полиции. 

Покупатели перечисляли от 30 до 100 тыс. гривен на указанный менеджерами банковский счет. Когда же в оговоренные сроки они не получали обещанных автомобилей и обращались в офисы, работники придумывали различные обстоятельства и причины задержки. 

“Далее, во избежание конфликтов с обманутыми клиентами, злоумышленники арендовали новые помещения и меняли места расположения офисов“, - отметили правоохранители. 

Как установили правоохранители, мошенники зарегистрировали офисы в 7 областях, в ходе обыска полиция обнаружила более 50 различных печатей. Жертвами мошенников стали более 150 граждан, общая сумма украденных денег - более 7 млн. гривен. 

Преступники часто меняли офисы npu.gov.ua 44-летнему организатору преступной схемы и двум его сообщникам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, скоро они предстанут перед судом.

Как сообщалось 11 мая, в Киеве мошенники вымогали деньги, представляясь СБУшниками.
bigmir.net
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