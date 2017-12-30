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АвтоМото
Новости
30 декабря 17, 09:19
В Стокгольме запустили беспилотные автобусы
беспилотные автобусы
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На первых порах в беспилотных автобусах будут присутствовать и водители.

На дорогах в столице Швеции Стокгольме впервые появились беспилотные пассажирские автобусы. Об этом сообщает The Local.

Автобусы будут курсировать в северной части города по маршруту в полтора километра. Они будут двигаться со скоростью 20 км в час с помощью GPS и датчиков движения.


Это историческое решение, которое способствует развитию новых, инновационных технологий, которые важны для развития общества. Исследования и испытания необходимые для разработки автоматизированного дорожного движения на стабильном и безопасном пути, – заявил гендиректор транспортного агентства Швеции Йонас Бьелфвенштам.

Отмечается, что сначала в беспилотных автобусах будут присутствовать и водители, которые просто будут следить, чтобы они вдруг не вышли из строя.

Как сообщалось, в начале декабря в китайском городе Шэньчжэнь поступили в опытную эксплуатацию четыре самоуправляемых автобуса.
Korrespondent
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