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АвтоМото
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24 июня 17, 08:22
Renault Duster 2018: Подробности нового кроссовера Рено
Renault Duster
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Renault Duster 2018 официально презентуют 12 сентября, а затем покажут на Франкфуртском автосалоне.
Такую информацию обнародовало французское издание L’argus. Напомним, ранее ходили слухи, что кроссовер Рено представят 22 июня, однако они не подтвердились.

Как сообщают журналисты L’argus, новый Renault Duster поступит в пррдажу с января 2018 года и в европе будет по-прежнему продаваться под маркой Dacia. Он построен на платформе В0, которую использует и нынешняя модель. Автомобиль станет крупнее, но анонсированная семиместная версия пока не подтверждена.



Дизайн Рено Дастер 2018 будет более выразительным – с более высокой оконной линией, расширенными крыльями и стильной хромированной решеткой радиатора. Отделка салона Renault Duster будет улучшена. Кроме того, среди опций появятся климат-контроль, датчик дождя и камера заднего вида.



Ожидается, что кроссовер Рено Дастер будут оснащать бензиновыми моторами объемом 1,6 л (115 л. с.) и 1,2 л турбо (125 л. с.) и турбодизелями объемом 1,5 л (90 и 110 л. с.).

Источник: infocar.ua
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