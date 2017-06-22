Дороги смерти: сколько украинцев погибает в ДТП и почему
К 2020 году смертность на дорогах должна сократиться на 30% по сравнению с последними годами. Это задача минимум, которую власти прописали в Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения. В среду Кабинет министров утвердил документ. Объясняем – в чем суть.
Наша страна – «лидер» в Европе по количеству смертности и травм, полученных в результате ДТП. За последние шесть лет, с 2011-го по 2016 год, в авариях на украинских дорогах погибло 26,7 тыс. человек, еще 210,4 тыс. человек получили травмы. 42,6% погибших в ДТП в 2016 году – пешеходы и велосипедисты.
Причем из-за некачественного сбора и обобщения данных о ДТП эта информация может отражать не всю картину, сказано в правительственной Стратегии.
По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году ДТП могут стать одной из пяти основных причин смертности в мире. Оглядываясь на «смертельную» статистику, думается, что в Украине это может случиться раньше.
Причем из-за некачественного сбора и обобщения данных о ДТП эта информация может отражать не всю картину, сказано в правительственной Стратегии.
По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году ДТП могут стать одной из пяти основных причин смертности в мире. Оглядываясь на «смертельную» статистику, думается, что в Украине это может случиться раньше.
Если сравнивать со странами ЕС, где на 100 тыс. жителей приходится 5,1 погибших в ДТП, в Украине это соотношение гораздо выше – 8 смертей на 100 тыс. человек. Количество жертв на 100 тыс. автомобилей в ЕС составляет 8 погибших, в Украине – 22,1.
В Украине высокий процент смертности детей на дорогах. За шесть лет погибло 1,4 тыс. детей в возрасте до 18 лет. К тому же, ДТП – это первая причина смертности молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, вторая – в возрасте от 5 до 14 лет.
В регионах ситуация отличается. Как следует из данных Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции, в 2016 году больше всего ДТП случилось в Киеве – 44 тыс. (в среднем 120 в день). Что неудивительно, учитывая количество машин на столичных дорогах, регулярные «пробки» и отсутствие достаточного количества мест для парковки. На втором и третьем местах по числу аварий Харьковская и Днепропетровская области – 11,7 и 11,4 тыс. ДТП соответственно.
Больше всего в ДТП погибает граждан во Львовской области. В 2016 году в авариях в этом регионе скончалось 260 человек, в Киевской области – 248, в Днепропетровской – 242 человека. При этом годом ранее Киевская и Днепропетровская области были лидерами по количеству жертв – 366 и 338 человек соответственно.
Есть несколько наиболее частых причин, из-за которых случаются ДТП со смертельным исходом. Кабмин выделил четыре.
Кто виноват в гибели на дорогах?
Превышение скорости водителями
Эксперты Всемирного банка указывают, что это основная причина смертности на дорогах в Украине. 39% летальных случаев происходят именно из-за лихачества водителей.
Нет пешеходных переходов
38% смертельных исходов в ДТП случаются из-за ненадлежащего освещения пешеходных переходов и отсутствия дорожной разметки на месте пешеходных переходов.
Нарушение проезда на перекрестках
На эту причину приходится до 30% всех смертельных случаев в результате ДТП.
Пьяные водители
Еще одна причина, по которой часто случаются ДТП со смертельным исходом. Но, как оказалось, далеко не самая основная.
Что будут делать
Утвержденная Стратегия повышения уровня безопасности на дорогах предусматривает десятки шагов, как этой самой безопасности достичь. Укажем несколько из них.
Новое ведомство. Власти намерены рассмотреть возможность создания некого межведомственного органа по дорожной безопасности и определить его функции. Не исключено, что такое ведомство будет сформировано на базе «Укравтодора». Либо же создадут совсем новое. В прошлом году депутаты думали о создании Национального агентства по вопросам безопасности организации дорожного движения.
Анализ и контроль. Предполагается большой объем аналитической работы и мониторинга мест повышенной безопасности. Один из пунктов Стратегии предусматривает создание программ по ликвидации мест концентрации ДТП.
Также прописано введение проверки технического состояния транспортных средств во время их эксплуатации в дороге. Правда, не указано, как именно это будет реализовано.
Аттестация автошкол. Запланировано провести реформу системы подготовки водителей, изменить порядок аттестации и лицензирования автошкол.
Новое ведомство. Власти намерены рассмотреть возможность создания некого межведомственного органа по дорожной безопасности и определить его функции. Не исключено, что такое ведомство будет сформировано на базе «Укравтодора». Либо же создадут совсем новое. В прошлом году депутаты думали о создании Национального агентства по вопросам безопасности организации дорожного движения.
Анализ и контроль. Предполагается большой объем аналитической работы и мониторинга мест повышенной безопасности. Один из пунктов Стратегии предусматривает создание программ по ликвидации мест концентрации ДТП.
Также прописано введение проверки технического состояния транспортных средств во время их эксплуатации в дороге. Правда, не указано, как именно это будет реализовано.
Аттестация автошкол. Запланировано провести реформу системы подготовки водителей, изменить порядок аттестации и лицензирования автошкол.
Строительство дорожной инфраструктуры. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, предлагается строительство, минимум, 500 кольцевых развязок вместо сегодняшних нерегулированных перекрестков. Запланировано обновление технических стандартов для проектирования и строительства дорог.
Министр обещает, что будет оборудовано как минимум 1 тыс. наземных пешеходных переходов. Где нужно, будут созданы островки безопасности, проведено освещение, установлены новые дорожные знаки, сделана разметка.
Но все же пока это теория. Осталось взять и сделать.
Ограничение скорости движения. И. о. главы «Укравтодора» Славомир Новак считает целесообразным пересмотреть лимиты скорости, с которой автомобили могут передвигаться по населенным пунктам.
Свою идею поляк объяснил так: «Европейский опыт показывает, что новые дороги влекут за собой рост количества ДТП. Поэтому в Европе едины в одном, что первоочередным врагом пешеходов и водителей на дорогах является скорость. Поэтому приходит время, когда надо говорить об увеличении штрафов за скорость и снижении скорости в городах с 60 до 50 км в час. Это нормальный европейский стандарт, в европейских городах – 50 км в час, а в особенных пунктах в городах – до 30 км».
Министр обещает, что будет оборудовано как минимум 1 тыс. наземных пешеходных переходов. Где нужно, будут созданы островки безопасности, проведено освещение, установлены новые дорожные знаки, сделана разметка.
Но все же пока это теория. Осталось взять и сделать.
Ограничение скорости движения. И. о. главы «Укравтодора» Славомир Новак считает целесообразным пересмотреть лимиты скорости, с которой автомобили могут передвигаться по населенным пунктам.
Свою идею поляк объяснил так: «Европейский опыт показывает, что новые дороги влекут за собой рост количества ДТП. Поэтому в Европе едины в одном, что первоочередным врагом пешеходов и водителей на дорогах является скорость. Поэтому приходит время, когда надо говорить об увеличении штрафов за скорость и снижении скорости в городах с 60 до 50 км в час. Это нормальный европейский стандарт, в европейских городах – 50 км в час, а в особенных пунктах в городах – до 30 км».
Славомир Новак
Что ожидают власти от этих мер?
Задача минимум – снизить к 2020 году смертность из-за ДТП на 30%. Количество погибших на 100 тыс. населения должно через три года сократиться до 5,6 человек с 8, как это было в прошлом году. То есть речь идет о том, чтобы приблизиться хотя бы к уровню смертности на дорогах в ЕС (напомним, 5,1 погибший на 100 тыс. жителей).
Кроме уменьшения количества ДТП и погибших в них, власти рассчитывают на некий экономический эффект. Убытки от ДТП в Украине, согласно оценкам Всемирного банка, составляют $4,5 млрд в год.
Кроме уменьшения количества ДТП и погибших в них, власти рассчитывают на некий экономический эффект. Убытки от ДТП в Украине, согласно оценкам Всемирного банка, составляют $4,5 млрд в год.
Источник: realist.online