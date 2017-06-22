Дороги смерти: сколько украинцев погибает в ДТП и почему



В Украине высокий процент смертности детей на дорогах. За шесть лет погибло 1,4 тыс. детей в возрасте до 18 лет. К тому же, ДТП – это первая причина смертности молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, вторая – в возрасте от 5 до 14 лет.



В регионах ситуация отличается. Как следует из данных Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции, в 2016 году больше всего ДТП случилось в Киеве – 44 тыс. (в среднем 120 в день). Что неудивительно, учитывая количество машин на столичных дорогах, регулярные «пробки» и отсутствие достаточного количества мест для парковки. На втором и третьем местах по числу аварий Харьковская и Днепропетровская области – 11,7 и 11,4 тыс. ДТП соответственно.



Больше всего в ДТП погибает граждан во Львовской области. В 2016 году в авариях в этом регионе скончалось 260 человек, в Киевской области – 248, в Днепропетровской – 242 человека. При этом годом ранее Киевская и Днепропетровская области были лидерами по количеству жертв – 366 и 338 человек соответственно.



