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АвтоМото
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22 июня 17, 23:24
Внесены изменения в размер транспортного сбора на авто
авто
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Кабинет министров Украины внес изменения в Методику определения среднерыночной стоимости легкового автомобиля для обложения его транспортным налогом.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 21 июня. Согласно принятому документу, из ныне действующей формулы расчета исключен корректирующий коэффициент в зависимости от пробега.

Кроме того, если до сегодняшнего дня цена нового автомобиля определялась с учетом марки, модели, типа двигателя и объема цилиндра, типа коробки передач, то теперь цена формируется с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя и типа топлива. Таким образом, стоимость в формуле цена нового автомобиля умножается на корректирующий коэффициент с учетом срока эксплуатации авто.

В документе также указано, что теперь транспортным налогом обкладываются автомобили не старше пяти лет, среднерыночная стоимость которых превышает размер 375 размеров установленной на 1 января отчетного года минимальной заработной платы, тогда как ранее это было 750 размеров.

В связи с чем в текст методики внесены соответствующие изменения.

В то же время, в случае отсутствия на сайте МЭРТ информации об автомобиле, подлежащем обложению транспортным сбором, министерство по обращению ГФС или собственника авто может определить и дополнительно разместить ее.

Напомним, в Евросоюзе намерены ввести единый дорожный сбор.
URA-Inform
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