Кроссовер Hyundai Kona представлен официально (Фото, Видео)

Габаритная длина кроссовера составляет 4 165 миллиметров, ширина - 1 800 миллиметров, высота – 1 550 миллиметров. Размер колесной базы равен 2 600 миллиметрам. Построен вседорожник на совершенно номом шасси. Особенностью этого шасси является то, что для автомобиля с приводом 2WD и 4WD используется различная задняя подвеска. Благодаря этому, как отметили в Hyundai, автомобиль обещает идеальное движение по любой поверхности.

Кроссовер Hyundai Kona получил необычную светотехнику оригинального дизайна и дополнительный пластиковый обвес, который обхватывает не только периметр кузова, но и заходит на переднюю и заднюю часть автомобиля. Кроме того, новинка укомплектована новым рулевым колесом, задним складывающимся сиденьем, раздельной климатической установкой, а также информационно-развлекательным комплексом с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Для Hyundai Kona будут доступны различные бензиновые и дизельные силовые агрегаты. В зависимости от рынка сбыта, автомобиль можно будет приобрети с бензиновыми двигателями мощность 120, 149 и 177 лошадиных сил. Дизельная гамма новинки представлена одним силовым агрегатом - 1,6-литровым мотором, мощность которого пока неизвестна.

В зависимости от силового агрегата, автомобиль может быть укомплектован 6-ступенчатой «механикой», 6-диапазонным «автоматом» и 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением (7DCT). Самый мощный вариант автомобиля способен ускоряться с места до первых ста километров в час за 7,7 секунды. Максимальная скорость - 210 километров в час.

Продажи Hyundai Kona стартуют в Южной Корее уже в текущем месяце. Стоимость новинки пока не называется. Основными конкурентами модели на автомобильном рынке считаются Nissan Juke, Toyota C-HR, Honda HR-V и Jeep Renegade.