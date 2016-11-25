В Киеве пьяные СБУ-шники устроили гонки (фото)

Об этом сообщается на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook. После того, как нарушители все-таки остановились, водитель отказался показывать документы и утверждал, что он очень уважаемый сотрудник СБУ. На помощь своему другу приехали такие же пьяные друзья, которые были настроены совсем недружелюбно, а скорее агрессивно. По их словам, они все являются сотрудниками райотделов, СБУ и военными.

Ко всему прочему мужчины намерены были решить все вопросы "на месте", а то есть просто дать взятку сотрудникам полиции. Когда поняли, что эта затея не принесет успеха, начались прямые угрозы полицейским.





Тест на состояние алкогольного опьянения водитель отказался проходить. На место вызвали военную специальную полицию и начальника военной части.

Как ранее сообщалось, пьяный водитель в Киеве сбил женщину.