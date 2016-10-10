В Киеве будут курсировать пять "ночных" автобусов

В октябре 2016 года Киев внедряет второй этап рекомендаций экспертов Всемирного банка и запускает пять ночных маршрутов (один троллейбусный и пять автобусных — №№118, 119, 500, 501 и 502). Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.





В администрации напоминают, что в 2015 году ввели автобусный маршрут №114, соединив центр города с жилым массивом Троещина, а также троллейбусный маршрут №47.





В 2016 году продлили автобусные маршруты №73 и №42.





Движение транспорта по новым автобусным маршрутам будет организовано следующим образом: №118 — ст. м. "Черниговская" — ул. Хоткевича — просп. Ю. Гагарина — Дарницкая площадь — ул. Воссоединения — мост им. Патона — бул. Дружбы Народов бульв. Леси Украинки — ул. Бассейная — Бессарабская площадь — бульвар. Т.Шевченко — площадь Победы — просп. Победы — Воздухофлотский путепровод — ул. Борщаговская — пер. Политехнический (в обратном напр: просп. Победы — площадь Победы) — ст. м. "Политехнический институт".





№119 — ул. Ю.Смолича (от ул. маршала Якубовского) — ул. Академика Вильямса — ул. Михаила Максимовича — пер. Ахтырский — ул. Кайсарова — просп. Валерия Лобановского — Севастопольская площадь — ул. Воздухофлотский — ул. В. Черновола — Глубочицкий проезд — ул. Глыбочицкая — ул. Верхний Вал (в обратном напр: ул. Нижний Вал) — ул. Константиновская — Контрактовая площадь (в обратном напр: ул. Межигорская — ул. Нижний Вал и дальше по схеме).





№500 — ул. Северная — ул. Героев Сталинграда — ул. Героев Днепра — Оболонский просп. (в обратном напр.: заезд на ст. метро "Петровка") — просп. С.Бандеры — ул. Телиги — ул. Копыловская — ул. Петропавловская (в обратном напр: ул. Кирилловская — просп. С.Бандеры) — ул. Кирилловская — Подольский спуск — ул. Овручская — ул. Герцена — ул. Мельникова — ул. Сечевых Стрельцов — ул. Вячеслава Черновола — Воздухофлотский путепровод — ул. Победы — площадь Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская (в обратном напр.: ул. Саксаганского) — ул. С.Петлюры — железнодорожный вокзал "Центральный".





№501 — ул. Милославская (от ул. Лисковской)– ул. Радунская — ул. Будищанская — ул. А.Бальзака (нечетная сторона) — ул. М. Цветаевой (путепровод) — ул. А.Бальзака (четная сторона) — ул. Каштановая — просп. В.Маяковского — ул. Перова — ул. Сулеймана Стальского (в обратном напр: ул. Сулеймана Стальского — ул. Курнатовского — ул. Ивана Микитенко) — ул. Братиславская — ул. Шолом-Алейхема — Волгоградская площадь — ул. Шолом-Алейхема — ул. Маршала Жукова — ул. Киото — ст. метро "Лесная";





№502 — просп. Г.Гонгадзе (от просп. Правды) — просп. Свободы — просп. Правды — ул. Ярослава Ивашкевича — ул. Автозаводская — ул. Семена Скляренко — просп. С.Бандеры — вул. Новоконстантиновская — вул. Константиновская (в обратном напр: ул. Межигорская — ул. Щекавицкая — ул. Константиновская) — Контрактовая площадь.