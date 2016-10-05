Беспилотники Uber нарушают ПДД

Так, ночью 26 сентября один из водителей Uber Натан Стачелек снял на видео, как один из беспилотников компании пытается повернуть на улицу с односторонним движением, но собирается двигаться в неправильную сторону. Инцидент закончился тем, что сидящий в машине человек был вынужден вмешаться в управление и развернуть автомобиль, чтобы не создать аварийную ситуацию.

Еще один инцидент произошел 24 сентября. На обочине одной из дорог Питтсбурга автомобиль Uber стоял рядом с другой машиной, у которой были включены аварийные огни. В компании заявили, что им известно об этом происшествии, но виновником ДТП стал другой автомобиль, зацепивший беспилотник Uber.

В компании отметили также, что не получили никакой информации о том, что их тестовые машины совершали нарушения ПДД или пытались поехать в неправильном направлении.

Беспилотные автомобили Uber построены на базе седанов Ford Fusion. Тестовые машины укомплектовали радарами, лазерными сканерами и камерами высокого разрешения, при помощи которых работают системы автономного управления. Испытательная программа была запущена весной. В ней принимают участие четыре машины.

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