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АвтоМото
Новости
5 октября 16, 19:52
Беспилотники Uber нарушают ПДД
Беспилотник,Uber
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Автомобили компании Uber с системами автономного управления, которые проходят испытания на дорогах общего пользования в Питтсбурге, уличили в нарушении правил дорожного движения. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает издание Quartz.

Так, ночью 26 сентября один из водителей Uber Натан Стачелек снял на видео, как один из беспилотников компании пытается повернуть на улицу с односторонним движением, но собирается двигаться в неправильную сторону. Инцидент закончился тем, что сидящий в машине человек был вынужден вмешаться в управление и развернуть автомобиль, чтобы не создать аварийную ситуацию.

Еще один инцидент произошел 24 сентября. На обочине одной из дорог Питтсбурга автомобиль Uber стоял рядом с другой машиной, у которой были включены аварийные огни. В компании заявили, что им известно об этом происшествии, но виновником ДТП стал другой автомобиль, зацепивший беспилотник Uber.

В компании отметили также, что не получили никакой информации о том, что их тестовые машины совершали нарушения ПДД или пытались поехать в неправильном направлении.

Беспилотные автомобили Uber построены на базе седанов Ford Fusion. Тестовые машины укомплектовали радарами, лазерными сканерами и камерами высокого разрешения, при помощи которых работают системы автономного управления. Испытательная программа была запущена весной. В ней принимают участие четыре машины.

http://news.infocar.ua/

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