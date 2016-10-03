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3 октября 16, 11:35
Смертельное ДТП: BMW влетел в маршрутку в Луцке - Фото
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В аварии погиб один человек и еще десять госпитализировали, сообщили СМИ.
В аварии погиб один человек и еще десять госпитализировали, сообщили СМИ.

В Луцке авто BMW въехало в маршрутку с пассажирами, сообщает в Facebook патрульная полиция. 

ДТП произошло 2 октября около 21:00 на улице Гнедавская перед мостом через реку Стырь. По данным полиции, авто выехало на встречную полосу, когда маршрутка съезжала с моста.

"В результате аварии есть потерпевшие. Патрульные оказали людям домедицинскую помощь и доставили в больницу", - указано в сообщении.
При этом издание Волынь24 сообщает, что в аварии погиб водитель авто. Еще десять человек госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии.
Как сообщал Корреспондент.net, в ДТП под Киевом погибли двое полицейских.
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Korrespondent
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