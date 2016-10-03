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3 октября 16, 09:04
В Белой Церкви погибли двое патрульных, третий в реанимации
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Причиной смертельного ДТП на перекрестке проспекта Князя Владимира и улицы Гризодубовой стал мужчина в состоянии алкогольного опьянения
В ночь на 3 октября в Белой Церкви на повороте под Леванский мост вследствие аварии погибли двое патрульных. Третий сотрудник полиции с тяжелыми травмами находится в реанимации, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киевской области.

По данным правоохранителей, внедорожник Mercedes столкнулся с Daewoo Sens ехавших на вызов полицейских.



При столкновении патрульные-пассажиры, 22-летний лейтенант Андрей Яцура и 24-летний старший сержант Михаил Корниенко, погибли на месте, а находившийся за рулем 23-летний старший лейтенант Родион Совиженко с телесными повреждениями доставлен в больницу.


 


Фото: bc-like.com

Полиция уже установила предположительного виновника ДТП и задержала его. Подозреваемым оказался 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.


Источник: liga
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