В Кременчуге патрульные оштрафовали миллиардера (ВИДЕО)

В Кременчуге Полтавской области, патрульная полиция задержала кортеж украинского олигарха Константина Жеваго за нарушение правил дорожного движения, сообщает издание VaRoTa.

Инцендент произошел в пятницу, 30 сентября.

Также, в интернете появилось видео, на котором полицейские, выписав штраф, отпускают кортеж.

Константин Жеваго — украинский миллиардер, по оценке «Форбс» в 2015 году занимал 9-е место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием $0,735 млрд.

Контролирует группу «Финансы и Кредит» — одну из крупнейших ФПГ Украины, народный депутат Украины с 1998 года, почетный президент ФК «Ворскла».

Ранее в Ужгороде полицейские задержали за рулем пьяного чиновника управления юстиции Закарпатской области.