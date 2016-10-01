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1 октября 16, 20:02
В Кременчуге патрульные оштрафовали миллиардера (ВИДЕО)
Жеваго
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Кортеж бизнесмена нарушил правила дорожного движения.

В Кременчуге Полтавской области, патрульная полиция задержала кортеж украинского олигарха Константина Жеваго за нарушение правил дорожного движения, сообщает издание VaRoTa.

Инцендент произошел в пятницу, 30 сентября.

Два "Мерседеса" ехали по улицам Кременчуга, нарушая правила, полицейские обратили на это внимание.

Также, в интернете появилось видео, на котором полицейские, выписав штраф, отпускают кортеж.
 

 
Константин Жеваго — украинский миллиардер, по оценке «Форбс» в 2015 году занимал 9-е место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием $0,735 млрд.
 
Контролирует группу «Финансы и Кредит» — одну из крупнейших ФПГ Украины, народный депутат Украины с 1998 года, почетный президент ФК «Ворскла».
 
Ранее в Ужгороде полицейские задержали за рулем пьяного чиновника управления юстиции Закарпатской области.
Korrespondent
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