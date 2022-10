В Формуле-1 будет новая заводская команда

Немецкий автопроизводитель Ауди объявил о своем участии в Формуле-1. Эту новость сообщили в пресс-службе "королевских гонок". Немцы даже представили предварительный прототип будущего автомобиля.

Правда произойдет дебют только в сезоне 2026 года. Именно с этого года Ауди будет представлена и в качестве заводской команды, и в качестве поставщика моторов.

Дело в том, что именно в 2026 году в чемпионате будет новый регламент на двигатели и автопроизводитель будет готовить мотор именно под эти требования. В структуре Ауди уже нанимают людей, которые начинают разработку двигателя и концепции болида.

Отметим, что команда Ауди будет создана на базе конюшни Заубер, которая сейчас выступает под брендом Альфа Ромео. Но после следующего сезона Альфа Ромео покидает Ф-1.

BREAKING: Sauber will compete as the Audi factory team from 2026, using an Audi power unit#F1 @audisport pic.twitter.com/DyQNR70MRp