Українці знайшли заміну євробляхам – де брати дешеві авто

Ринок уживаних легкових автомобілів в Україні завжди в кілька разів перевищував ринок нових автомобілів. Свого піку популярність б/у авто досягла тоді, коли українцям дозволили ввозити вживані авто з Європи без мит. Навіть після відміни нульового розмитнення тенденція до купівлі авто збереглася.





Про те, де українці беруть уживані автомобілі після того, як їх стало не можна гнати з Європи, повідомили в матеріаліauto.24tv.





З огляду на те, що в період пільгового розмитнення українці приганяли авто не лише для особистих потреб, а й на продаж, зараз спостерігається тенденція до купівлі авто "за місцем". Таким чином, через велику кількість машин у певних сегментах, українцям набагато простіше купити автомобіль, який вже привезений і зареєстрований в Україні, ніж думати, звідки можна пригнати авто.





Так, згідно з даними статистики, у вересні 2022 року українці купили 95,2 тисячі автомобілів з яких 79 тисяч на внутрішньому ринку і ще 16,2 тисячі привезли з-за кордону. Якщо порівнювати ці дані із серпнем цього року та вереснем 2021 року, то в обох випадках спостерігається зростання кількості продажів на внутрішньому ринку вживаних авто.



