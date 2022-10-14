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АвтоМото
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13 октября 22, 22:13
Українці знайшли заміну євробляхам – де брати дешеві авто
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Скасування "нульового розмитнення" не зменшило бажання українців купити хороше авто за невеликою ціною.
Ринок уживаних легкових автомобілів в Україні завжди в кілька разів перевищував ринок нових автомобілів. Свого піку популярність б/у авто досягла тоді, коли українцям дозволили ввозити вживані авто з Європи без мит. Навіть після відміни нульового розмитнення тенденція до купівлі авто збереглася.

Про те, де українці беруть уживані автомобілі після того, як їх стало не можна гнати з Європи, повідомили в матеріаліauto.24tv.

З огляду на те, що в період пільгового розмитнення українці приганяли авто не лише для особистих потреб, а й на продаж, зараз спостерігається тенденція до купівлі авто "за місцем". Таким чином, через велику кількість машин у певних сегментах, українцям набагато простіше купити автомобіль, який вже привезений і зареєстрований в Україні, ніж думати, звідки можна пригнати авто.

Так, згідно з даними статистики, у вересні 2022 року українці купили 95,2 тисячі автомобілів з яких 79 тисяч на внутрішньому ринку і ще 16,2 тисячі привезли з-за кордону. Якщо порівнювати ці дані із серпнем цього року та вереснем 2021 року, то в обох випадках спостерігається зростання кількості продажів на внутрішньому ринку вживаних авто.

Джерело: auto.bigmir.net
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