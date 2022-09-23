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23 сентября 22, 15:31
Tesla отзывает почти 1,1 млн автомобилей в США
Tesla
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NHTSA заявило, что закрывающееся окно без соответствующей системы автоматического реверса повышает риск получения травмы.

Американская автомобильная компания Tesla отзывает почти 1,1 миллиона авто, поскольку система автоматического реверса окон может неправильно реагировать, что повышает риск получения травмы. Об этом сообщает Reuters.

Производитель электромобилей сообщил Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), что он проведет обновление программного обеспечения системы автоматического реверса окон. Отзыв распространяется на некоторые модели 2017-2022 Model 3, 2020-2021 Model Y и 2021-2022 Model S и Model X.

Отмечается, что NHTSA заявило, что автомобили не соответствуют требованиям федерального стандарта безопасности автотранспорта по электрическим стеклоподъемникам, поскольку окно, закрывающееся без надлежащей автоматической системы, может иметь чрезмерную силу, зажимая водителя или пассажира, что увеличивает риск травмы.

Tesla обнаружила проблему во время тестирования в августе и ввела обновления в новые автомобили с 13 сентября.

В свою очередь Исполнительный директор компании Tesla Илон Маск критически высказался по поводу термина отзыв.

"Терминология устарела и неточна. Это крошечное беспроводное обновление программного обеспечения. Насколько нам известно, никто не пострадал", - сказал он.

Ранее сообщалось, что к 2033 году электромобилиTesla будет умнее людей, так как их микрочипы уже на 36% превосходят возможности мозга.
Korrespondent
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