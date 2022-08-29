В Україні хочуть збільшити штрафи для водіїв: що відомо

У Раді вже підготували відповідний законопроект.

Про це йдеться вTelegram Верховної Ради.

Документом, який підготували нардепи, пропонується посилити відповідальність за суттєве перевищення допустимої швидкості та створення аварійної ситуації.

У разі затвердження законопроекту в парламенті, штрафи будуть такими:

Діючі штрафи пропонується залишити.

Варто зауважити, що зараз в Україні за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год - штраф 340 гривень. Якщо ж перевищення швидкості становить понад 50 км/год - 1700 гривень.