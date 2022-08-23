Во Франции можно получить €4000 за обмен авто на велосипед

Выплата призвана стимулировать отказ от загрязняющих окружающую среду видов транспорта в пользу безопасных для природы альтернатив.





Граждане Франции с низким доходом из городских экологических зон при продаже своего автомобиля имеют право на субсидию для покупки велосипеда с электродвигателем. В случае приобретения традиционных безмоторных велосипедов также предусмотрена льгота. Люди с более высоким доходом могут претендовать на меньшие субсидии.





Во Франции теперь можно получить до €4000 за обмен автомобиля с ДВС на электровелосипед





Введенная в прошлом году субсидия была увеличена с целью догнать таких конкурентов во внедрении велосипедов вместо авто, как Нидерланды, Германия и Дания. Французское правительство планирует к 2024 году стимулировать переход на велосипеды 9% жителей страны. На данный момент на такой шаг решились 3% граждан. Нидерланды могут похвастаться огромными 27% «велофикации».





Политика субсидий подражает успешному опыту Литвы, где граждане имеют право на получение субсидии в размере до 1000 евро на покупку нового электрического велосипеда, скутера, мопеда, мотоцикла или даже кредита на общественный транспорт после смены своего автомобиля.





Во Франции теперь можно получить до €4000 за обмен автомобиля с ДВС на электровелосипед





Франция тратит деньги не только на индивидуальные поощрения. Правительство Эммануэля Макрона заявило, что инвестирует 250 млн евро, чтобы сделать город Париж полностью пригодным для езды на велосипеде. Мэр города Энн Идальго в прошлом году переизбиралась с обещанием добавить еще 130 километров велосипедных дорожек в течение следующих пяти лет.





Эта новость появилась через неделю после того, как президент США Джо Байден подписал масштабный закон о налогах и климате, который полностью игнорирует потенциал электрических велосипедов в борьбе с изменением климата. Закон включает миллионы долларов налоговых льгот на электромобили, но ничего не делает для перехода на электровелосипеды.



