Стало відомо, чи подешевшає паливо в Україні

В Україні може подешевшати пальне через збільшення обсягів його імпорту з-за кордону.





Про це повідомив директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук у коментарі Telegraf.





У країні зникли проблеми з автогазом, ціна на який до того ж постійно знижується, наприклад, найближчого тижня ми очікуємо зниження ціни на нього ще на 1-1,5 гривні. Також немає гігантських черг за бензином у сотні авто, тепер це максимум 10-20 авто, а в західних регіонах країни черги взагалі відсутні, - сказав Олександр Мельничук.





Він зазначив, що швидкі обсяги імпорту пального в Україну впливають на ситуацію з наявністю бензину, дизельного палива та газу на АЗС.





За його словами, ситуація з бензином повністю стабілізується у найближчі 2-3 місячці. Зникне дефіцит та може впасти ціна.





Нагадаємо, в Україні гуртова вартість бензину та дизельного пального впала нижче за роздрібну. Така ситуація склалась вперше від початку повномасштабної війни.



