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29 июня 22, 23:13
Стало відомо, чи подешевшає паливо в Україні
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На ситуацію з наявністю палива на АЗС впливають швидкі обсяги його імпорту в Україну
В Україні може подешевшати пальне через збільшення обсягів його імпорту з-за кордону.

Про це повідомив директор з маркетингу та інновацій компанії "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук у коментарі Telegraf.

У країні зникли проблеми з автогазом, ціна на який до того ж постійно знижується, наприклад, найближчого тижня ми очікуємо зниження ціни на нього ще на 1-1,5 гривні. Також немає гігантських черг за бензином у сотні авто, тепер це максимум 10-20 авто, а в західних регіонах країни черги взагалі відсутні, - сказав Олександр Мельничук.

Він зазначив, що швидкі обсяги імпорту пального в Україну впливають на ситуацію з наявністю бензину, дизельного палива та газу на АЗС.

За його словами, ситуація з бензином повністю стабілізується у найближчі 2-3 місячці. Зникне дефіцит та може впасти ціна.

Нагадаємо, в Україні гуртова вартість бензину та дизельного пального впала нижче за роздрібну. Така ситуація склалась вперше від початку повномасштабної війни.

Источник: parlament.ua
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