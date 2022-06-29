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29 июня 22, 16:43
ЕС признает украинские водительские права уже сегодня
водительские права
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29 июня Украина и Евросоюз подпишут соглашение о либерализации автоперевозок, известное как «транспортный безвиз» — оно отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для въезда.
29 июня Украина и Евросоюз подпишут соглашение о либерализации автоперевозок, известное как «транспортный безвиз» — оно отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для въезда. Кроме того, это соглашение, среди прочего, предусматривает признание украинских водительских удостоверений в ЕС, обратили внимание в Экономической правде.

Это значит, что украинцам для управления автомобилем в Европе достаточно будет удостоверения украинского образца — сдавать дополнительные экзамены не придется.

Украинцы могли использовать водительские удостоверения нового образца в ЕС и раньше, однако в ряде стран действовали ограничения. К примеру, в Австрии, Латвии и Германии ими можно было пользоваться без ограничений только в течение шести месяцев. Теперь эти ограничения должны быть отменены.

Само соглашение бессрочно и не содержит никаких дополнительных условий пребывания на территории ЕС. Водители грузовиков могут пересекать границу со странами Евросоюза в любое количество раз и на любой срок.

Поскольку Еврокомиссия имела согласие всех 27 стран-участниц ЕС и мандат на подписание соглашения, документ заработает немедленно. Украина оказалась среди первых  стран, не входящих в ЕС, с которым Евросоюз заключил такое соглашение. В настоящее время идут переговоры о подписании аналогичного документа между ЕС и Молдовой.
ITC.ua
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