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14 июня 22, 14:26
Растаможка в "Дії"
Дія
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Если в Украине в ближайшее время разрешат растаможку легковых автомобилей онлайн, то каждый украинец сможет подать декларацию и провести все платежи в приложении "Дія".
Каким образом можно провести процедуру? 

Пока тексты законопроектов не обнародованы, правительство предоставило лишь некоторые детали:

- в "Дії" нужно будет ввести VIN-код авто, тогда система автоматически подсчитает, сколько нужно заплатить владельцу машины;
- размер платежа будет формироваться в соответствии с характеристикой автомобиля: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность;
- после растаможки в "Дії" можно будет и зарегистрировать авто, для подачи документов требуется не более 5 минут.

Источник: economics.segodnya.ua
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