Растаможка в "Дії"

Каким образом можно провести процедуру?





Пока тексты законопроектов не обнародованы, правительство предоставило лишь некоторые детали:





- в "Дії" нужно будет ввести VIN-код авто, тогда система автоматически подсчитает, сколько нужно заплатить владельцу машины;

- размер платежа будет формироваться в соответствии с характеристикой автомобиля: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность;

- после растаможки в "Дії" можно будет и зарегистрировать авто, для подачи документов требуется не более 5 минут.



