Растаможка в "Дії"
Каким образом можно провести процедуру?
Пока тексты законопроектов не обнародованы, правительство предоставило лишь некоторые детали:
- в "Дії" нужно будет ввести VIN-код авто, тогда система автоматически подсчитает, сколько нужно заплатить владельцу машины;
- размер платежа будет формироваться в соответствии с характеристикой автомобиля: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность;
- после растаможки в "Дії" можно будет и зарегистрировать авто, для подачи документов требуется не более 5 минут.
Источник: economics.segodnya.ua