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14 июня 22, 14:24
Украинские права получили статус европейских – как обменять
Сервисные центры МВД
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Рассказываем, как украинцы могут получить водительское удостоверение европейского образца
Отныне украинское удостоверение водителя адаптировано к документам Европейского Союза. Обменять свои старые права можно легко в сервисных центрах МВД.

Об этом информирует МВД Украины.

Адаптация к европейским стандартам выражается в следующих изменениях:

- вместо пиктограмм, например, очков, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении;
- в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Как обменять свое удостоверение?

Обменять свое старое удостоверение можно в сервисных центрах МВД.

Для обмена водительского удостоверения необходимо иметь:

- паспорт;
- копию ИНН;
- водительское удостоверение.
 
Источник: economics.segodnya.ua
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