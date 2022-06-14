Украинские права получили статус европейских – как обменять

Отныне украинское удостоверение водителя адаптировано к документам Европейского Союза. Обменять свои старые права можно легко в сервисных центрах МВД.





Об этом информирует МВД Украины.





Адаптация к европейским стандартам выражается в следующих изменениях:





- вместо пиктограмм, например, очков, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении;

- в водительских удостоверениях есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".





Как обменять свое удостоверение?





Обменять свое старое удостоверение можно в сервисных центрах МВД.





Для обмена водительского удостоверения необходимо иметь:





- паспорт;

- копию ИНН;

- водительское удостоверение.