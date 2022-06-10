Vodafone Украина запустил сервис поиска горючего поблизости

Чтобы узнать, где неподалеку можно заправиться, нужно отправить SMS на короткий номер 225.

В зависимости от вида топлива, которое нужно найти, в тексте нужно указать цифру:

1 – газ;

2 – бензин;

3 – дизельное горючее.

Vodafone найдет ближайшую к клиенту/клиентке заправку с нужным видом горючего и сообщит о наличии. Пользователю сервиса поступит SMS «Выбранный Вами вид горючего найден» и адрес АЗС.

Если бак уже полон и информирование больше не нужно, его можно отключить, отправив SMS со словом «СТОП» на номер 225. Пока СТОП не будет направлено, сервис будет информировать о наличии топлива, но не более 3 раз в сутки.

За раз можно заказать только один вид горючего, если SMS было несколько, Vodafone отправит информацию в ответ на последний запрос. Отметим, что в данный момент услуга работает в тестовом режиме.

Услуга использует данные по внешнему API от web-разработчика из Кропивницкого Романа Багатого, создавшего Telegram-бот PetrolAlertUA, сервис о наличии горючего на АЗС.

Услуга «Где горючее» пригодится тем, кто не пользуется Telegram, она также автоматизирует процесс поиска топлива. Пользователям сервиса не нужно писать свой адрес, местонахождение определяется автоматически, после согласия на получение такой информации при регистрации в сервисе.