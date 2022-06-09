Услуга «Калькулятор» для рассчета стоимости регистрации авто

А сейчас ведомство напомнило о доступности услуги на фоне активного ввоза авто без растаможки из Европы и резком повышении спроса на электромобили из-за топливного кризиса.





Посредством этого калькулятора автовладельцы могут онлайн (без необходимости посещать сервисный центр МВД) рассчитать сумму сбора за регистрацию ТС. Инструмент позволяет узнать не только, сколько обойдется регистрационная услуга сервисного центра МВД для любого типа ТС, но и о том, какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются в каждом конкретном случае.





Сама услуга доступна по этой ссылке.



