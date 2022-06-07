Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
6 июня 22, 22:46
В Украине бесплатно растаможили уже 111 тыс. автомобилей
Авто
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С начала действия безналогового импорта автомобилей в Украину было ввезено и зарегистрировано более 111 тыс. легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.
 Доля автомобилей двадцатых годов выпуска в этом количестве составила всего 1,3%, а средний возраст импортируемых с апреля по май авто с пробегом составил 14 лет.

Чаще всего в этот период украинцы регистрировали следующие ввезенные из-за границы автомобили:

VOLKSWAGEN Passat – 7020 шт.;
VOLKSWAGEN Golf – 6510 шт.;
RENAULT Megane – 5716 шт.;
SKODA Octavia – 4558 шт.;
FORD Focus – 3023 шт.;
VOLKSWAGEN Touran – 2882 шт.;
AUDI A6 – 2813 шт.;
AUDI A4 – 2770 шт.;
OPEL Zafira – 2665 шт.;
OPEL Astra – 2518 шт.

Напомним, что всего с начала года на украинские номера перешли 180,2 тыс. легковых автомобилей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ITC.ua
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей