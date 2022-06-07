В Украине бесплатно растаможили уже 111 тыс. автомобилей

Доля автомобилей двадцатых годов выпуска в этом количестве составила всего 1,3%, а средний возраст импортируемых с апреля по май авто с пробегом составил 14 лет.





Чаще всего в этот период украинцы регистрировали следующие ввезенные из-за границы автомобили:





VOLKSWAGEN Passat – 7020 шт.;

VOLKSWAGEN Golf – 6510 шт.;

RENAULT Megane – 5716 шт.;

SKODA Octavia – 4558 шт.;

FORD Focus – 3023 шт.;

VOLKSWAGEN Touran – 2882 шт.;

AUDI A6 – 2813 шт.;

AUDI A4 – 2770 шт.;

OPEL Zafira – 2665 шт.;

OPEL Astra – 2518 шт.





Напомним, что всего с начала года на украинские номера перешли 180,2 тыс. легковых автомобилей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.