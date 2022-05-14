Возвращается фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он напомнил, что превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.

Камеры заработают на автодорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов, а также Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областей.

Всего заработают 128 камер.