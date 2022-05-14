Возвращается фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме
Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Он напомнил, что превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.
Камеры заработают на автодорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов, а также Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областей.
Всего заработают 128 камер.4 мая в ДТП на дороге Киев-Чоп в селе Сытное (Ровенская область) погибли 26 человек.