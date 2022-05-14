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14 мая 22, 21:49
Возвращается фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме
Камера видеофиксации
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Полиция с 16 мая включит камеры автоматической фиксации, которые были выключены с начала войны

 Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он напомнил, что превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.

Камеры заработают на автодорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов, а также Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областей.

Всего заработают 128 камер.

4 мая в ДТП на дороге Киев-Чоп в селе Сытное (Ровенская область) погибли 26 человек.
liga.net
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