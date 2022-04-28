Как оформить «Зеленую карту» онлайн и со скидкой

Раньше те, кто выезжал на автомобиле из Украины в ЕС, обязательно должны были иметь при себе полис «Зеленая карта» в бумажном виде. Когда в стране ввели военное положение, печатать и передавать бланки на страховые точки стало сложнее. Это подтолкнуло страховщиков и Моторно-транспортное (страховое) бюро Украины утвердить электронный формат полиса.





В партнерском материале с сервисом страхования hotline.finance рассказываем, как оформить страховку в онлайн-режиме и какие скидки сейчас действуют на «Зеленую карту».





Почему выгоднее оформить украинскую «Зеленую карту»





В странах, которые входят в систему автострахования «Зеленая карта», действует правило о наличии такого полиса. Он покрывает убытки пострадавших во время ДТП.





Сейчас многие государства, например Польша, бесплатно выдают украинцам полис пограничного страхования на 30 дней. А такие страны, как Венгрия и Словакия, впускают без страховки.





Но если ДТП произошло по вине украинцев, то отсутствие полиса не освобождает их от компенсации убытков пострадавшим в результате ДТП. Вот почему нужен актуальный договор.





«У наших водителей есть выбор. Они могут оформить местную автогражданку в стране пребывания или “Зеленую карту” онлайн от украинских страховых. У обоих вариантов аналогичная защита, но второй обойдется намного дешевле», – говорят в сервисе страхования hotline.finance.





Например, стоимость внутреннего полиса автострахования в Германии – от 900 евро в год и от 150 евро в месяц. В Польше страховка обойдется примерно в 400 евро в год и 40 евро в месяц. В то же время годовой украинский полис стоит 6899 грн, или примерно 210 евро, а страховка на месяц – 627 грн, или около 20 евро.





Как быстро оформить украинскую «Зеленую карту» онлайн





«Зеленую карту» можно купить онлайн на hotline.finance. Сейчас сервис страхования запустил автоматическое оформление электронного полиса. Весь процесс – от заполнения анкеты до получения страховки на email – занимает около пяти минут.





Проверить действительность полиса водитель может на сайте Моторно-транспортного бюро Украины, а пограничник или полицейский – если отсканирует QR-код страховки.





«Если вы находитесь за границей и вам нужно продлить свою страховку, то можете сделать это онлайн, для этого не нужно возвращаться в Украину», – говорят в hotline.finance.





Кроме того, сейчас страховка обходится дешевле, чем обычно. Со 2 марта Моторно-транспортное бюро Украины ввело скидку 50% на краткосрочные договоры «Зеленая карта». Так, полис на 15 дней обойдется всего в 394 грн, а на 30 – в 627 грн. Страховку на более длительный период будут считать по полной стоимости.