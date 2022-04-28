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27 апреля 22, 16:20
Subaru Solterra: первый электрический кроссовер бренда
Subaru Solterra
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Компания Subaru рассказала о ценах своего первого электрического кроссовера Solterra.
Компания Subaru рассказала о ценах своего первого электрического кроссовера Solterra. Стартовая цена электромобиля, который уже в базовой комплектации имеет полный привод (система Symmetrical All-Wheel Drive), начинается с отметки $44995. Стоимость комплектаций Limited и Touring стартует уже с $48495 и $51995, соответственно. Для всех версий предусмотрена дополнительная плата за доставку в сумме $1225, что ещё больше увеличит стоимость.

Первый электрический кроссовер Subaru Solterra получил полный привод, запас хода 367 км и цену от $45 тыс.



Мощность электродвигателей на передней и задней осях достигает в общей сложности 225 л.с. Дорожный просвет составляет 21 см. В базовую комплектацию входят различные системы помощи водителю, включая Grip Control, Downhill Assist Control, технологию EyeSight, а также режимы Snow/Dirt и Deep Snow/Mid. В зависимости от модели, в интерьере может устанавливаться информационно развлекательная система с 7-, 8- или 12,3-дюймовым дисплеем.

Первый электрический кроссовер Subaru Solterra получил полный привод, запас хода 367 км и цену от $45 тыс.

По данным Subaru, запас хода электромобиля Solterra достигает 228 миль (около 367 км), а для возобновления 80% ёмкости батареи требуется менее одного часа. Комплектации Limited и Touring предлагают некоторые дополнительные функции, такие как рейлинги на крыше, беспроводную зарядку и стеклянную крышу. Но нет возможности увеличить запас хода автомобиля, что предлагают многие другие производители.



Solterra базируется на той же платформе, что и Toyota bZ4X, стоимость которой начинается от $42000 за переднеприводную модель. За полный привод нужно доплатить $2000, что всё равно будет немного дешевле, чем модель Subaru.
ITC.ua
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