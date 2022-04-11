Розмитнення автомобілів в Україні стало безкоштовним

В Україні тепер можна розмитнити автомобіль безкоштовно. Відповідний закон №7190 підписаний президентом і набув чинності. Про це повідомляє Державна митна служба.

На час воєнного стану ПДВ та ввізне мито на автомобілі й інший імпорт скасовуються для фізичних осіб і платників єдиного податку 1, 2 та 3 груп. Крім того, фізичні особи під час ввезення транспорту не платитимуть ще й акциз.

Відтак, не сплачують ПДВ, акцизний податок і ввізне мито громадяни, які ввозять окремі транспортні засоби, зокрема: автомобілі легкові, кузови до них і причепи, мотоцикли, а також ТЗ для перевезення вантажів, 10 осіб і більше.

Вимоги до транспорту залишаються незмінними: можна ввозити легкові машини стандарту Євро-2 та вище та вантажівки й автобуси класу Євро-5 та вище. Жодних обмежень щодо подальшого перепродажу чи кількості ввезених авто немає.

Також не сплачують ПДВ і ввізне мито на товари, які ввозяться підприємцями, що перебувають на І-ІІІ групі спрощеної системи оподаткування та не є платниками ПДВ.

Спрощення митних правил не поширюються на алкоголь, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Спрощення також не застосовується до товарів походженням з росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій.