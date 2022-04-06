Lexus показал электромобиль RZ 450e с необычным рулем

Японский производитель автомобилей премиум-класса представит роскошное переосмысление электрического внедорожника RZ 450e. Ставку сделали на дизайн экстерьера и интерьера, в том числе и противоречивое рулевое колесо с бугелем.





20 апреля Lexus озвучит все подробности о новом RZ 450e, но уже доступны фотографии нового автомобиля. Все детали и окончательные характеристики представят на презентации.







