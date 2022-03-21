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АвтоМото
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20 марта 22, 21:27
В Украине запретили пользоваться автовидеорегистраторами
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Водителям Украины запретили использовать видеорегистраторы, чтобы не разглашать информацию, которая может помочь противнику

Водителям Украины запретили использовать видеорегистраторы, чтобы не разглашать информацию, которая может помочь противнику узнать перемещение и ход выполнения задач Сил обороны

Об этом руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник сообщил УП.

По его словам, запрет осуществляется в рамках кампании по обеспечению данных о действиях украинских военных и сил территориальной обороны.

Оговорка действует для всех регионов Украины. Она распространяется на регистраторы в авто и мото транспорте. Запрещены фото, видеосъемка дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны.

"Оговорка очень важна для всех регионов, а прежде всего тех, где идут боевые действия. Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности", – отметил Сеник.
liga.net
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