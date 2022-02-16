Минэкономики поднимает цену на бензин и ДП

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного горючего, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что по сравнению с началом февраля, расчетные цены для бензина повышены на 0,91 грн - с 30,84 грн до 31,75 грн/л, для дизельного топлива повышены на 0,77 грн - с 28,30 грн до 29,07 грн /л.

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 36,75 грн/л, дизельного топлива - 36,07 грн/л.

Кабмин на период действия карантина установил предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного горючего (не выше 7 грн/л) и бензина (не выше 5 грн/л).

Под регулирование уровня торговой надбавки не подпадает продажа горючего с улучшенными показателями качества.

Ранее сообщалось, что топливо на АЗС дорожает тридцать дней подряд.